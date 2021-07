Roma, Mourinho si coccola Dzeko: il bosniaco torna capitano dopo 184 giorni (Di domenica 18 luglio 2021) Nell’amichevole contro la Ternana, Edin Dzeko è tornato a indossare la fascia di capitano della Roma 184 giorni dopo l’ultima volta José Mourinho si coccola Edin Dzeko e, vista anche l’assenza di offerta dal mercato, si prepara a mettere il bosniaco al centro del suo progetto. Nell’amichevole che la Roma ha vinto contro la Ternana, lo Special One ha affidato la fascia di capitano proprio al bomber ex City; una cosa che non accadeva da tantissimo tempo. Erano passati infatti 184 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Nell’amichevole contro la Ternana, Edinto a indossare la fascia didella184l’ultima volta JosésiEdine, vista anche l’assenza di offerta dal mercato, si prepara a mettere ilal centro del suo progetto. Nell’amichevole che laha vinto contro la Ternana, lo Special One ha affidato la fascia diproprio al bomber ex City; una cosa che non accadeva da tantissimo tempo. Erano passati infatti 184 ...

