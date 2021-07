Maurizio Costanzo su Amadeus a Sanremo 2022 “E’ sotto gli occhi di tutti che …” (Di domenica 18 luglio 2021) E’ ormai da diversi giorni che si parla di Amadeus e del fatto che quest’ultimo possa essere per il terzo anno consecutivo al timone del Festival di Sanremo. Ricorderete quando al termine dell’edizione 2020 della manifestazione canora più importante d’ Italia, il conduttore e direttore artistico Amadeus avesse fatto intendere che quella sarebbe stato l’ultima volta per lui e di conseguenza anche per Fiorello. Ebbene, sembra che proprio qualche giorno fa, si sia diffusa la notizia secondo la quale Amadeus potrebbe essere realmente al timone di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa c’è di ... Leggi su baritalianews (Di domenica 18 luglio 2021) E’ ormai da diversi giorni che si parla die del fatto che quest’ultimo possa essere per il terzo anno consecutivo al timone del Festival di. Ricorderete quando al termine dell’edizione 2020 della manifestazione canora più importante d’ Italia, il conduttore e direttore artisticoavesse fatto intendere che quella sarebbe stato l’ultima volta per lui e di conseguenza anche per Fiorello. Ebbene, sembra che proprio qualche giorno fa, si sia diffusa la notizia secondo la qualepotrebbe essere realmente al timone di una nuova edizione del Festival di. Ma cosa c’è di ...

