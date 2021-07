Manuela e Stefano di Temptation Island sono tornati insieme? “Avvistati al mare | ora faranno gli influencer” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 18 luglio 2021)Carriero eSirena stanno ancora: la segnalazione Al momento, visto chesta andando ancora in onda su Canale 5 delle coppie ancora nel reality show delle tentazioni non sappiamo praticamente nulla. L’autrice del format Raffaella Mennoia qualche settimana fa ha spiegato che fino alla messa in onda dell’ultimo appuntamento, i L'articolo proviene da KontroKultura.