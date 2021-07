Airbus e Boeing fanno pace per fare la guerra alla cinese Comac

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 luglio 2021) Fatti, analisi e scenari dopo l’accordo Usa-Ue sulle controversie. L’analisi di Gianni Paramithiotti per Lavoce Il 15 giugno scorso rappresenta una data di estrema rilevanza per le relazioni commerciali dell’Unione Europea, in particolare per il rapporto tra l’Ue e gli Stati Uniti. Quel giorno infatti fra le due sponde dell’Atlantico è stato raggiunto un accordo relativocontroversia tra, in atto oramai da ben diciassette anni (la più lunga in assoluto nella storia dell’Organizzazione mondiale del commercio), riguardante i sussidi offerti da ambo le parti ...