Sicilia, torna lo spettro delle zone rosse: scattano 4 lockdown. Pantelleria trema: focolaio con 26 contagi (Di sabato 17 luglio 2021) Alla fine ci si è arrivati: o meglio, nel pieno dell’estate arriva la mannaia delle zone rosse in Sicilia. La temuta variante Delta fa rialzare l’asticella dei contagi un po’ ovunque, accanendosi, a quanto sembra, proprio sull’isola a statuto speciale dove, in particolar modo a Pantelleria, è emerso un pericoloso focolaio che al momento registra 26 casi d’infezione, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Non solo: il caso dell’isola del Trapanese ha allertato le autorità, colte in contropiede dal focolaio e decise a limitare il dilagare dei ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Alla fine ci si è arrivati: o meglio, nel pieno dell’estate arriva la mannaiain. La temuta variante Delta fa rialzare l’asticella deiun po’ ovunque, accanendosi, a quanto sembra, proprio sull’isola a statuto speciale dove, in particolar modo a, è emerso un pericolosoche al momento registra 26 casi d’infezione, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Non solo: il caso dell’isola del Trapanese ha allertato le autorità, colte in contropiede dale decise a limitare il dilagare dei ...

