Schira | Contatti avviati per il prestito di un azzurro in Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 luglio 2021) Nicolò, giornalista esperto di calciomercato, ha riportato sul suo profilo Twitter dell'interesse del Venezia, neopromossa inA, per Luperto. Il #Venezia interessato aldel difensore Sebastiano #Luperto del #Napoli.. #calciomercato— Nicolò(@Nico) July 17, 2021 Isono iniziati, Luperto potrebbe gradire la destinazione, anche l'anno scorso decise di trasferirsi in una neopromossa, il Crotone, per trovare lo spazio che a Napoli difficilmente avrebbe.