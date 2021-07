Meno filtri, più normalità: la Norvegia dice no a modelli di bellezza irrealistici (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi Giovanna Fusco Benevento – Sempre più persone cedono alla possibilità del momento di modificare la propria immagine, rifacendosi a ideali di bellezza irraggiungibili, a canoni estetici perfetti e preferendo realtà artefatte a quelle naturali. filtri e app di fotoritocco diventano strumenti quotidiani e compagni di viaggio per apparire impeccabili agli occhi di chi ci osserva e ci giudica. Basta un download, un po’ di dimestichezza con i social e il gioco è fatto. Ma la “colpa” non è da attribuire al digitale: siamo noi che decidiamo come essere e cosa comunicare. Senza dubbio la rivoluzione del web sta cambiando la percezione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi Giovanna Fusco Benevento – Sempre più persone cedono alla possibilità del momento di modificare la propria immagine, rifacendosi a ideali diirraggiungibili, a canoni estetici perfetti e preferendo realtà artefatte a quelle naturali.e app di fotoritocco diventano strumenti quotidiani e compagni di viaggio per apparire impeccabili agli occhi di chi ci osserva e ci giudica. Basta un download, un po’ di dimestichezza con i social e il gioco è fatto. Ma la “colpa” non è da attribuire al digitale: siamo noi che decidiamo come essere e cosa comunicare. Senza dubbio la rivoluzione del web sta cambiando la percezione ...

