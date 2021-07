F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2021, Bottas: “Non siamo riusciti a sorprendere Verstappen” (Di sabato 17 luglio 2021) “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, l’obiettivo era sorprendere Verstappen in partenza o nel primo giro, ma non ci siamo riusciti. In curva 1 sono rimasto un po’ bloccato, poi ho cercato di mantenere la posizione con le soft, anche se c’erano un po’ di bolle”. Così Valtteri Bottas, dopo il terzo posto nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna a Silverstone. “La gara di domani non sarà semplice, se farà caldo come sembra – spiega il finlandese della Mercedes ai microfoni della Formula 1 – ma ora abbiamo delle informazioni in più“. ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, l’obiettivo erain partenza o nel primo giro, ma non ci. In curva 1 sono rimasto un po’ bloccato, poi ho cercato di mantenere la posizione con le soft, anche se c’erano un po’ di bolle”. Così Valtteri, dopo il terzo posto nella Sprint Qualifying del GP di. “La gara di domani non sarà semplice, se farà caldo come sembra – spiega il finlandese della Mercedes ai microfoni della Formula 1 – ma ora abbiamo delle informazioni in più“. ...

