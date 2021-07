Variante Delta, a Barcellona torna il coprifuoco. Troppi contagi, dal weekend nuove restrizioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Circa 120 studenti italiani sono bloccati a Malta, in Francia l’accesso a bar e treni sta diventando direttamente proporzionale al Green Pass e a Barcellona viene reintrodotto il coprifuoco. La ‘colpa’ è sempre della Variante Delta ma una fetta di responsabilità è anche dei cittadini che, andando incontro all’estate, stanno dimenticando la forza del virus. Se in Italia prossimamente pagheremo il conto dei festeggiamenti per la vittoria agli Euro2020, in Spagna e precisamente a Barcellona torna il coprifuoco notturno. L’autorizzazione arriva direttamente dalla Corte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Circa 120 studenti italiani sono bloccati a Malta, in Francia l’accesso a bar e treni sta diventando direttamente proporzionale al Green Pass e aviene reintrodotto il. La ‘colpa’ è sempre dellama una fetta di responsabilità è anche dei cittadini che, andando incontro all’estate, stanno dimenticando la forza del virus. Se in Italia prossimamente pagheremo il conto dei festeggiamenti per la vittoria agli Euro2020, in Spagna e precisamente ailnotturno. L’autorizzazione arriva direttamente dalla Corte ...

