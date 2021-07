Terremoto | scossa in Umbria avvertita nel cratere Marche

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi magnitudo 3.6 delle 10 con epicentro nei pressi di Norcia (Perugia), è statadistintamente anche nell'area delsismico delle. Tra le località più vicine all'...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto scossa

Ladi magnitudo 3.6 delle 10 con epicentro nei pressi di Norcia (Perugia), è stata avvertita distintamente anche nell'area del cratere sismico delle Marche. Tra le località più vicine all'...Le due scosse diin Umbria nella zona di Norcia Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la secondadiè stata segnalata dai sismografi ...Ci sono state due scosse di terremoto nel centro Italia, a Norcia, soprattutto la seconda ha creato ansia e panico per i cittadini del luogo. La nostra penisola continua a tremare. Nella mattinata di ...città simbolo del terremoto del Centro Italia: un forte boato ha anticipato la seconda scossa del 16 luglio. (Virgilio Notizie) in provincia di PERUGIA, in UMBRIA, a Norcia. Secondo la scala Richter, ...