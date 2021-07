Spalletti | “Nel mio Napoli ho bisogno di calciatori bravi nella trequarti avversaria”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Seconda conferenza stampa da tecnico delper Luciano. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore di Certaldo dal ritiro di Dimaro: Cosa vuole vedere sempre in campo nel suo?“Prima di tutto bisogna riuscire a infondere fiducia nei. Bisogna portare un messaggio chiaro e riuscire a consegnarlo a tutti i componenti della squadra. E poi bisogna creare qualcosa di stimolante per i, in cui si riconoscano. Così ci si allena con più piacere, ci si motiva di continuo, c’è collaborazione e anche giocate di qualità. Le qualità più importanti che ci vogliono fanno sempre parte ...

Sul gesto di applaudire i tifosi all'ingresso in campo: "E' venuto naturale, bisogna ricordare che dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta, soprattutto se vanno a spendere le sacre ferie per ve ...