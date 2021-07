Niente assegno di mantenimento per i figli maggiorenni che non studiano e non cercano un lavoro: la sentenza della Cassazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Se i figli, dopo la maggiore età, vogliono avere diritto al mantenimento dei genitori, devono dimostrare di essersi impegnati nello studio e nella ricerca di un impiego che li possa rendere indipendenti anche in misura minima. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, dopo che un padre aveva revocato il mantenimento alla figlia maggiorenne, che non era impegnata né a studiare né a cercare un impiego, e aveva anche rifiutato di rilevare l’attività di famiglia. Una decisione, quella del padre, che la Cassazione ha ritenuto pienamente legittima, ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Se i, dopo la maggiore età, vogliono avere diritto aldei genitori, devono dimostrare di essersi impegnati nello studio e nella ricerca di un impiego che li possa rendere indipendenti anche in misura minima. A stabilirlo è unaCorte di, dopo che un padre aveva revocato ilallaa maggiorenne, che non era impegnata né a studiare né a cercare un impiego, e aveva anche rifiutato di rilevare l’attività di famiglia. Una decisione, quella del padre, che laha ritenuto pienamente legittima, ...

