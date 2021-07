Maria De Filippi, ecco chi è la sua migliore amica. Una grande attrice (Di venerdì 16 luglio 2021) Maria De Filippi legata da una profonda amicizia con una nota attrice italiana molto amata dal pubblico: Chi è? Scopriamolo insieme Maria De Filippi e Sabrina FerilliNonostante la sua grande popolarità Maria De Filippi non ha molti amici. Da sempre non amante della vita mondana, feste e serate varie, la conduttrice anche nella vita privata è uguale a come la vediamo in televisione. Nel tempo libero, ama prendersi cura di se: praticando sport e restare a casa con Maurizio e il proprio cagnolino. Non tutti sanno, però, che Maria ha ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 luglio 2021)Delegata da una profonda amicizia con una notaitaliana molto amata dal pubblico: Chi è? Scopriamolo insiemeDee Sabrina FerilliNonostante la suapopolaritàDenon ha molti amici. Da sempre non amante della vita mondana, feste e serate varie, la conduttrice anche nella vita privata è uguale a come la vediamo in televisione. Nel tempo libero, ama prendersi cura di se: praticando sport e restare a casa con Maurizio e il proprio cagnolino. Non tutti sanno, però, cheha ...

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - infoitcultura : Maria De Filippi sul figlio: “Ha preso una bella batosta, ho temuto per lui” - infoitcultura : Maria De Filippi, rivoluzione a Uomini e Donne: “Ecco cosa voglio” - Cosmopolitan_IT : Maria De Filippi cuore di mamma! #GabrieleCostanzo #MariaDeFilippi - angelapinna93 : Maria de Filippi non è una sprovveduta,se ha chiamato Giulia tra i ballerini professionisti è perché ha visto in Gi… -