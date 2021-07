La fiera delle invalidità (Di venerdì 16 luglio 2021) Non ci sono solo i furbetti del reddito di cittadinanza. Si moltiplicano i casi di corruzione di funzionari dell'Inps che aggiustano pratiche e riconoscimenti di inabilità in cambio di favori. Soprattutto al Sud. La banda del buco che riesce a scippare risorse all'Istituto nazionale di previdenza sociale è specializzata in bonus e pensioni di invalidità. Ma ci sono anche altri settori che dall'Inps stessa vengono considerati ad alto rischio di corruzione: la comunicazione è da bollino rosso per via delle sponsorizzazioni, le risorse umane, invece, per i procedimenti di mobilità del personale o delle stabilizzazioni. Un'area in particolare ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) Non ci sono solo i furbetti del reddito di cittadinanza. Si moltiplicano i casi di corruzione di funzionari dell'Inps che aggiustano pratiche e riconoscimenti di inabilità in cambio di favori. Soprattutto al Sud. La banda del buco che riesce a scippare risorse all'Istituto nazionale di previdenza sociale è specializzata in bonus e pensioni di. Ma ci sono anche altri settori che dall'Inps stessa vengono considerati ad alto rischio di corruzione: la comunicazione è da bollino rosso per viasponsorizzazioni, le risorse umane, invece, per i procedimenti di mobilità del personale ostabilizzazioni. Un'area in particolare ...

Advertising

notesseerre : una delle poche cose di cui vado fiera è che non mi faccio più problemi a uscire struccata, ormai sono sempre al na… - Andrea_Lorenzon : @Marco72772177 Se hai visto il docu-film invece ti accorgi della lettura semplicemente perfetta delle singole parti… - aleb912 : @nomfup Sono fiera delle parole di Mattarella in onore di Antonio Megalizzi,un ragazzo in gamba e speciale. Ragazzi… - tjhflower : My biggest flex è che due anni fa l’ex di merda di una mia amica mi prendeva in giro perché non avevo tette e adess… - stillvsy : mio fratello domani è stato chiamato ad allenarsi con una delle società di basket più importanti dell’emilia non p… -

Ultime Notizie dalla rete : fiera delle Dungeons & Dragons: anteprima The Wild Beyond the Witchlight Benvenuti alla fiera delle meraviglie The Wild Beyond the Witchlight " A Feywild Adventure ( link Amazon ), come è intuibile dal titolo, sarà la prima avventura di Dungeons & Dragons Quinta Edizione ...

visti a Pitti 100 : Giovani designer pronti alla ripresa con più eco - responsabilità Per questo, conclude, 'una fiera come Pitti fa benissimo a insistere su temi come sostenibilità e ... che nella sua offerta continuativa recupera la tradizione romagnola della stampa a ruggine e delle ...

La fiera delle invalidità Panorama “Puglia Tipica”, la vetrina delle delle Pro Loco pugliesi Ritorna l’appuntamento clou delle Pro Loco pugliesi, la fiera delle fiere delle associazioni Unpli della nostra Terra: Puglia Tipica. L'iniziativa, nata organizzata per la prima volta nel 2010, riunis ...

Volley, Lanza escluso dalle Olimpiadi: "Scelte non sempre meritocratiche" Lo schiacciatore è stato escluso dalle convocazioni per Tokyo, la sua amarezza esternata sui social: volevo chiudere in azzurro con l’Olimpiade ...

Benvenuti allameraviglie The Wild Beyond the Witchlight " A Feywild Adventure ( link Amazon ), come è intuibile dal titolo, sarà la prima avventura di Dungeons & Dragons Quinta Edizione ...Per questo, conclude, 'unacome Pitti fa benissimo a insistere su temi come sostenibilità e ... che nella sua offerta continuativa recupera la tradizione romagnola della stampa a ruggine e...Ritorna l’appuntamento clou delle Pro Loco pugliesi, la fiera delle fiere delle associazioni Unpli della nostra Terra: Puglia Tipica. L'iniziativa, nata organizzata per la prima volta nel 2010, riunis ...Lo schiacciatore è stato escluso dalle convocazioni per Tokyo, la sua amarezza esternata sui social: volevo chiudere in azzurro con l’Olimpiade ...