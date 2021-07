Ex Milan – Cristian Zapata vicino al San Lorenzo di Paolo Montero (Di venerdì 16 luglio 2021) Cristian Zapata, ex difensore rossonero, è vicino ad un trasferimento al San Lorenzo: il difensore verrà allenato dall'ex Juve Montero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021), ex difensore rossonero, èad un trasferimento al San: il difensore verrà allenato dall'ex Juve

Advertising

Cristian_FF_79 : @AlexKensei77 Youtube. Ricerca vocale luisalberto Milan. Risultati ?????? - sportli26181512 : L'ex Milan C. Zapata pronto a firmare col San Lorenzo di Paolo Montero: Secondo quanto riportato da TycSports, l'ex… - gilnar76 : Cristian Zapata riparte dall’Argentina: accettata l’offerta del San Lorenzo #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - mjr1914 : RT @CampeonatoItal1: Jogadores da Itália na Copa de 2006: Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Angelo Peruzzi (Lazio) e Marco Amelia (L… - sportli26181512 : Brocchi: 'Nessun rimpianto per come è andata sulla panchina del Milan. Immeritata la sconfitta nella finale di Copp… -