Europei, aumentano i contagi a Roma. Focolaio nel quartiere Monteverde (Di venerdì 16 luglio 2021) L'effetto Europeo comincia a farsi sentire Cominciano a risalire i contagi in tutta Italia e in particolare modo nel Lazio e a Roma. Solo nelle ultime, sono stati riscontrati 353 nuovi casi, con un aumento di 145 positivi. I numeri, come spiegato dagli esperti nelle scorse settimane potrebbero salire. A fare paura, ancora una volta, la variante Delta e l'ondata di festeggiamenti da Euro 2020. A parlarne anche l'assessore Alessio D'Amato. Leggi anche: Euro 2020, il ringraziamento del fratello di Astori dopo la dedica di Chiellini "Ci dobbiamo abituare all'idea che probabilmente nelle prossime settimane avremo un aumento dei casi e avremo anche delle ...

