D&D Live 2021: Un evento ricco di celebrità (Di venerdì 16 luglio 2021) Durante l'evento D&D Live 2021, in onda il 16 e 17 luglio, in aggiunta alle rivelazioni sui nuovi manuali e compendi in uscita nel 2021 per l'amato Dungeons and Dragons, potremo assistere ad una serie di avventure one shot, con un cast di celebrità pronte a cimentarsi con schede del personaggio, dadi di forme diverse e tanto tanto gioco di ruolo. Vediamo assieme cosa ci offre il palinsesto. "Lost Odyssey: Last Light": Jack Black, Reggie Watts, Lauren Lapkus, Kevin Smith, e Jason Mewes saranno diretti dal Dungeon Master Kate Welch, in una investigazione molto seria a proposito di draghi, kraken e regine ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Durante l'D&D, in onda il 16 e 17 luglio, in aggiunta alle rivelazioni sui nuovi manuali e compendi in uscita nelper l'amato Dungeons and Dragons, potremo assistere ad una serie di avventure one shot, con un cast dipronte a cimentarsi con schede del personaggio, dadi di forme diverse e tanto tanto gioco di ruolo. Vediamo assieme cosa ci offre il palinsesto. "Lost Odyssey: Last Light": Jack Black, Reggie Watts, Lauren Lapkus, Kevin Smith, e Jason Mewes saranno diretti dal Dungeon Master Kate Welch, in una investigazione molto seria a proposito di draghi, kraken e regine ...

Advertising

itsjoelpimentel : Nombre del fandom... DISTRICT D - makkox : giro d'onore in motovedetta scoperta - acmilan : ?? ??? Si comunica ai tifosi che la vendita dei titoli d'ingresso per le nostre gare interne partirà esclusivamente… - Ultimigiorni_ : Intanto Vlasic mette un altro like al Milan in attesa d'esser liberato dal carcere di massima sicurezza di Mosca ???? - Life_120 : COVID: più difese in vacanza con pieno di vitamina D e sonno #vitaminaD #sonno #covid -