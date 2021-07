Covid, in Lombardia 2 decessi e 399 nuovi positivi: 14 a Bergamo (Di venerdì 16 luglio 2021) A fronte di 34.711 tamponi effettuati, sono 399 i nuovi positivi (1,1%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 34.711, totale complessivo: 12.065.399 – i nuovi casi positivi: 399 – in terapia intensiva: 30 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 143 (+15) – i decessi totale complessivo: 33.804 (+2) I nuovi casi per provincia: Milano: 145 di cui 85 a Milano città; Bergamo: 14; Brescia: 20; Como: 18; Cremona: 28; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 22; Monza e Brianza: 34; Pavia: 16; Sondrio: 6; Varese: 48. Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) A fronte di 34.711 tamponi effettuati, sono 399 i(1,1%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 34.711, totale complessivo: 12.065.399 – icasi: 399 – in terapia intensiva: 30 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 143 (+15) – itotale complessivo: 33.804 (+2) Icasi per provincia: Milano: 145 di cui 85 a Milano città;: 14; Brescia: 20; Como: 18; Cremona: 28; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 22; Monza e Brianza: 34; Pavia: 16; Sondrio: 6; Varese: 48.

