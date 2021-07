Tokyo 2020 | prima della partenza la proposta di matrimonio di Tamberi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’azzurro proprio oggi parte per il Giappone Gianmarcodi partire peraveva una missione speciale. L’azzurro del salto in alto ha voluto passare l’ultima nottechiedendo la mano alla sua bella. Chiara Bontempi da anni è la sua ombra, lo segue, lo sostiene, come lui stesso racconta e lo accompagna in tutto. La romanticacon un enorme mazzo di rose rosse e una cena a luna di candela a cui Chiara non ha potuto rispondere dicendo sì al suo Gianmarco. Superato l’ostacolo, il ...