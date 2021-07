Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Siria: Ong, 9 civili uccisi a Idlib, anche 3 bimbi: (ANSAMed) - BEIRUT, 15 LUG - Nove civili tra c… - iconanews : Siria: Ong, 9 civili uccisi a Idlib, anche 3 bimbi - Ste_Fav : @GianniErrera @InMonsterland @Pendolare148 @VittorioBanti Non confondiamo le cose però. Dalla Siria il 'ticket' per… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria Ong

ANSA Nuova Europa

Secondo l'Onu a Idlib e dintorni sono ammassati circa 4 milioni di civili con 'bisogni umanitari', più della metà dei quali sfollati provenienti da altre regioni dellatravolta da più di 10 ...Un'esplosione è stata sentita nell'area del giacimento di Conoco, nella provincia di Deir Ezzor, ha detto l'con sede nel Regno Unito e con una vasta rete di fonti in. Nessuna vittima è ...Nove civili tra cui tre bambini siriani sono stati uccisi oggi in raid di artiglieria attribuiti al governo di Damasco nella regione nord-occidentale di Idlib fuori dal controllo governativo e sotto i ..."Così come è accaduto con la Siria, che è stata dal 2013 in poi uno dei principali ... con fondi privati per prestare soccorso ai migranti in mare. Dal 2017 le ong però sono diventate un problema, a ...