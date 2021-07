Rovazzi | «Con Fedez era amicizia vera | ma lui fa fatica»

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 15 luglio 2021) Fabio, intervistato da Omar Schillaci per la rubrica «Stories», è tornato nuovamente sulla rottura dell'che lo legava a, avvenuta nel 2018. Lo youtuber fa ancora moltaa parlarne ma ha provato a scendere più nei dettagli su ciò che è avvenutomente. Il 27enne ha parlato di se stesso in «land», programma durante il quale si è lasciato andare ad aneddoti, riflessioni e ricordi sulla sua giovane carriera. Tra i vari temi toccati, naturalmente, non poteva mancare il litigio avuto conqualche anno fa sul quale molto si è detto, ma ...