Prove Invalsi, in Campania 6 studenti su 10 senza competenze. «E' una responsabilità politica» (Di giovedì 15 luglio 2021) Se c'era bisogno di una conferma del fatto che la didattica a distanza ha reso i ragazzi italiani più ignoranti, è arrivata dall'analisi dei risultati Invalsi. Le Prove Invalsi vengono sostenute in seconda e quinta elementare, in terza media e in terza superiore. Riguardano l'italiano, la matematica e l'Inglese. I risultati, oggi sui quotidiani, sono evidentemente drammatici. La Stampa li spiega molto bene, sottolineando soprattutto le difficoltà degli studenti Provenienti dalle fasce economiche più disagiate e i problemi del Sud, con Puglia e Campania in forte difficoltà, soprattutto alle ...

marattin : Un paese che abbia davvero a cuore il futuro (sul serio e non a parole), dopo i risultati delle prove Invalsi pubbl… - Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - marattin : LA CLASSE DIRIGENTE DI OGGI NON È UN GRANCHÉ. MA DIAMO UN’OCCHIATA A COME STIAMO FORMANDO QUELLA DI DOMANI. Oggi so… - radiosilvana : RT @manginobrioches: Ma c'è una correlazione tra i risultati scadenti dei test #Invalsi e le prove di ignoranza e mancanza totale di compre… - MonacaMonza : RT @orporick: (Le prove invalsi servono per rilevare criticita' in due categorie ben precise: gli studenti a cui vengono somministrate e gl… -