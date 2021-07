Nicolò Barella e sua moglie Federica, spunta lo scatto del matrimonio: impossibile non ammirarne la bellezza (Di giovedì 15 luglio 2021) Avete mai visto l’amatissimo calciatore Nicolò Barella nel giorno del matrimonio? Lo scatto insieme a sua moglie è bellissimo. Calciatore italiano, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, Nicolò Barella, in questi Europei 2020, ci ha fatto sognare! Nella serata di domenica 11 luglio, l’Italia ha trionfato contro l’Inghilterra, ed è stata una grande emozione. Barella, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Avete mai visto l’amatissimo calciatorenel giorno del? Loinsieme a suaè bellissimo. Calciatore italiano, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana,, in questi Europei 2020, ci ha fatto sognare! Nella serata di domenica 11 luglio, l’Italia ha trionfato contro l’Inghilterra, ed è stata una grande emozione., L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

marcoconterio : ?????? Offerte faraoniche in arrivo dalla Premier per i gioielli dell'#Inter. Il #Liverpool e il #ManUtd possono arri… - EURO2020 : ???? Nicolò Barella pass, Lorenzo Insigne control & back-heel = ?? #EUROSkills | @HisenseSports | #EURO2020 - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - cristinascat10 : RT @iochenesoscusi: non nicolò barella già eletto meme del mese, ho le lacrime - serieTVfollower : RT @iochenesoscusi: non nicolò barella già eletto meme del mese, ho le lacrime -