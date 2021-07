«Il ddl Zan è più grave del codice fascista» E il Senato diventa la curva anti-gender

Advertising

vladiluxuria : Alessandro Zan e Vladimir Luxuria a Budapest per 'molestare' Viktor Orban – Libero Quotidiano. Questo il titolo d… - davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - mikeeee________ : @mircoDmirco ma menomale che siamo in un paese laico e che anche il presidente del consiglio l’ha ricordato. La lib… - heydeIilah : Questi saranno sempre gli stessi che reputano il ddl Zan inutile perché si sopporta tutto eccc -

Ultime Notizie dalla rete : ddl Zan

Alcuni esempi? Il, in cui ai disabili si mischiano forzosamente ed artificiosamente altre categorie che nulla hanno a che vedere con loro, per avvalorare, rafforzare le richieste. I dubbiosi ...Ciò che potrebbe capitare in Italia, se venisse approvato il, ci viene anticipato e profetizzato dal video della testimonianza di Sveva, che sta circolando in rete, in questi giorni. Sveva è una bambina italo - americana di 12 anni, che nelle riprese, ...Il racconto dell'artista siciliano che ha sdoganato Nicuzza Duci leader della band siciliana più conosciuta nel Paese ...TRIESTE. Dopo lo scontro in commissione per la decisione di togliere ogni riferimento all’identità di genere dal testo, il centrodestra tira diritto e approva in Consiglio regionale la legge antiviole ...