Doc – Nelle tue mani: arrivano altri due episodi per la fiction di Luca Argentero oggi giovedì 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) In attesa della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani la Rai ha deciso di far rivedere al pubblico in replica su Rai1 le puntate della prima stagione, in modo che gli spettatori possano riprendere il filo della storia. Come al solito oggi giovedì 15 luglio 2021 due episodi dove come sempre vedremo Luca Argentero a fare compagnia agli spettatori con la storia del dottor Andrea Fanti, medico sfortunato che deve fare a meno di dodici anni della sua memoria. Tutte le anticipazioni della trama degli episodi 5 e 6 che vede tra i protagonisti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) In attesa della seconda stagione di Doc –tuela Rai ha deciso di far rivedere al pubblico in replica su Rai1 le puntate della prima stagione, in modo che gli spettatori possano riprendere il filo della storia. Come al solito152021 duedove come sempre vedremoa fare compagnia agli spettatori con la storia del dottor Andrea Fanti, medico sfortunato che deve fare a meno di dodici anni della sua memoria. Tutte le anticipazioni della trama degli5 e 6 che vede tra i protagonisti ...

Advertising

Ary1797 : RT @OptiMagazine: #MatildeGioli 'tradisce' #AndreaFanti, l'attrice di #DocNelletueMani si è fidanzata? - OptiMagazine : #MatildeGioli 'tradisce' #AndreaFanti, l'attrice di #DocNelletueMani si è fidanzata? - DOC_83_ : @sampdoria Più che la partenza tosta mi preoccupa di più quel finale Lazio, Fiorentina ed Inter nelle ultime 3. Erg… - scaffarini : RT @SilviaPareschi2: Spesso nelle traduzioni trovo titoli di film che in inglese ci stanno bene ma che purtroppo devo mettere in versione i… - Lupomezzosangue : @Melikeit70 Ho fatto una ricerca scrivendo Raffaele Esposito doc nelle tue mani stagione 2, come ho fatto altre vol… -