Ddl Zan, continua la discussione in Senato sul disegno di legge contro l’omotransfobia: la diretta (Di giovedì 15 luglio 2021) continua la discussione generale sul disegno di legge contro l’omotransfobia e l’abilismo, il ddl Zan, in Senato. Ecco la diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)lagenerale suldie l’abilismo, il ddl Zan, in. Ecco la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - borghi_claudio : Ma non ci posso credere. Sospeso quel noto facinoroso adolescente di SFORZA FOGLIANI ????? Sforza Fogliani sospeso… - repubblica : Ddl Zan, la discussione in Aula al Senato: la diretta - steocossavella : RT @divanomat: I senatori che argomentano perché votare no al DDL Zan -