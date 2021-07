‘Dammi i soldi o ti distruggo la casa’ | in manette 50enne tossicodipente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 luglio 2021) FONDI- È stato arrestato questa mattina un uomo di 50 anni responsabile del reato di estorsione. Leggi anche: ‘Nonna, il corriere ti porta un pacco’, ma non è veramente il nipote. La figlia della 90enne smaschera 2 baby truffatori Prima le minacce all’ex moglie poi l’arresto Nelle ore antecedenti i fatti l’uomo, tossicodipendente e che risulta essere già destinatario di una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai loro figli, si era presentato presso l’abitazione familiare adducendo di non sentirsi bene. La moglie quindi lo faceva accompagnare presso il pronto soccorso di Fondi da una sua amica, raggiungendoli poco dopo per sincerarsi delle ...