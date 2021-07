Conferma ufficiale del Napoli | Di Lorenzo ha prolungato il suo contratto fino al 2026

Advertising

Giovanni Di Lorenzo , freschissimo eroe di Euro 2020 con l'Italia, ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Ad annunciarlo è stata la stessa Ssc Napoli , attraverso un comunicatodiffoso sui social network: ' La Ssc Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026 '. Non sono state rese ...... c'è tanta linea verde ROMA MONTECATINI (RISULTATO FINALE 10 - 0) Roma Montecatini 10 - 0 , adesso è arrivata anche lada parte della società giallorossa. Come abbiamo detto, la ...La prima conferma ufficiale in casa Nuova Florida riguardo il parco giocatori è per Andrea Giordani. L'esperto estremo difensore resta in biancorosso e vivrà la sua quinta stagione consecutiva con gli ...Ad annunciarlo è stata la stessa Ssc Napoli, attraverso un comunicato ufficiale diffoso sui social network: “La Ssc Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore ...