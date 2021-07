Calciomercato Cagliari: definita una cessione in Serie B. Le cifre (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandro Tripaldelli è sempre più vicino al trasferimento definitivo alla Spal. Il costo dell’operazione è di 300mila euro Durante la conferenza stampa di ieri, il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha confermato la partenza di Alessandro Tripaldelli, difensore voluto fortemente dall’ex tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco all’inizio dello scorso campionato. Il giovane, come riporta Sport Mediaset, dopo una stagione in cui non ha trovato spazio e continuità, si trasferirà a titolo definitivo alla Spal. Il costo dell’operazione ammonta a 300mila euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandro Tripaldelli è sempre più vicino al trasferimento definitivo alla Spal. Il costo dell’operazione è di 300mila euro Durante la conferenza stampa di ieri, il Presidente delTommaso Giulini ha confermato la partenza di Alessandro Tripaldelli, difensore voluto fortemente dall’ex tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco all’inizio dello scorso campionato. Il giovane, come riporta Sport Mediaset, dopo una stagione in cui non ha trovato spazio e continuità, si trasferirà a titolo definitivo alla Spal. Il costo dell’operazione ammonta a 300mila euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

internewsit : Dalbert al Cagliari, conferme (anche) sulle cifre: accordo con l’Inter - SI - - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Nelle scorse ore è tornato in Italia dopo il boom in #CopaAmerica: si accende il mercato intorno a Gianluca #Lapadula. Il B… - ilgiovanemassi : RT @NicoSchira: Nelle scorse ore è tornato in Italia dopo il boom in #CopaAmerica: si accende il mercato intorno a Gianluca #Lapadula. Il B… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Nelle scorse ore è tornato in Italia dopo il boom in #CopaAmerica: si accende il mercato intorno a Gianluca #Lapadula. Il B… - diegovilcheztor : RT @NicoSchira: Nelle scorse ore è tornato in Italia dopo il boom in #CopaAmerica: si accende il mercato intorno a Gianluca #Lapadula. Il B… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato Juventus, quattro big sul difensore - Addio a titolo definitivo Calciomercato Juventus, quattro squadre sarebbero interessate a Daniele Rugani tornato dal prestito ... Rugani tornato dal prestito dopo l'esperienza prima in Francia e poi al Cagliari, adesso potrebbe ...

Calciomercato Inter: Dalbert al Cagliari, ci siamo. Le cifre dell'affare I dettagli dell'operazione Dalbert, dopo il prestito poco fortunato al Rennes, sta per lasciare di nuovo l'Inter trasferendosi al Cagliari, sempre a titolo temporaneo. A riportarlo è Alfredo Pedullà, ...

Calciomercato Cagliari, vicinissimo Conté Corriere dello Sport C di Calciomercato, il punto di Federico Draghetti – Video siamo ai dettagli La Fiorentina su Lamela Arnautovic vicinissimo al Bologna Ufficiale l’addio di Sirigu al Torino Dalbert e Cagliari, manca l’ufficialità A cura di Federico Draghetti. L'articolo C di ...

Calciomercato Juventus, quattro big sul difensore | Addio a titolo definitivo Calciomercato Juventus, quattro squadre sarebbero interessate ... Rugani tornato dal prestito dopo l’esperienza prima in Francia e poi al Cagliari, adesso potrebbe trovarsi una nuova sistemazione.

Juventus, quattro squadre sarebbero interessate a Daniele Rugani tornato dal prestito ... Rugani tornato dal prestito dopo l'esperienza prima in Francia e poi al, adesso potrebbe ...I dettagli dell'operazione Dalbert, dopo il prestito poco fortunato al Rennes, sta per lasciare di nuovo l'Inter trasferendosi al, sempre a titolo temporaneo. A riportarlo è Alfredo Pedullà, ...siamo ai dettagli La Fiorentina su Lamela Arnautovic vicinissimo al Bologna Ufficiale l’addio di Sirigu al Torino Dalbert e Cagliari, manca l’ufficialità A cura di Federico Draghetti. L'articolo C di ...Calciomercato Juventus, quattro squadre sarebbero interessate ... Rugani tornato dal prestito dopo l’esperienza prima in Francia e poi al Cagliari, adesso potrebbe trovarsi una nuova sistemazione.