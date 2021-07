Banche, Commissione UE invita Italia a recepire norme su assorbimento perdite (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha inviato pareri motivati a Belgio, Repubblica Ceca, Italia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Romania per non aver recepito le norme UE sul risanamento e la risoluzione delle Banche (la direttiva 2019/879). Questa direttiva implementa lo standard sulla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) per le Banche di rilevanza sistemica adottato dal Financial Stability Board (FSB) e migliora l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per tutte le Banche. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha inviato pareri motivati a Belgio, Repubblica Ceca,, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Romania per non aver recepito leUE sul risanamento e la risoluzione delle(la direttiva 2019/879). Questa direttiva implementa lo standard sulla capacità ditotale delle(TLAC) per ledi rilevanza sistemica adottato dal Financial Stability Board (FSB) e migliora l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per tutte le. ...

