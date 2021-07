Auto | Anfia | “sconcerto e preoccupazione” per la proposta Fit for 55 dell’Ue

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –ha espresso “e forte” per ladella Commissione europea, prevista nel pacchetto normativo Fit for 55, di inasprire i target di riduzione delle emissioni di CO2 previsti dalla regolamentazione vigente, fissandoli a -55% per le(rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per i veicoli commerciali leggeri al 2030 ed introducendo un nuovo target al -100% al 2035. “Pur essendo consapevoli dell’importante ruolo che l’industriamotive può giocare nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo, ...

ha espresso "sconcerto e forte preoccupazione" per la proposta della Commissione europea , ... fissandoli a - 55% per le(rispetto al - 37,5%) e - 50% (rispetto al 31%) per i veicoli ...... economici e sociali di scelte cosi ambiziose e categoriche", sottolinea ancora l', facendo, quindi, presente le conseguenze del target delle zero emissioni pere veicoli commerciali per il ...(Teleborsa) - Anfia ha espresso "sconcerto e forte preoccupazione" per ... emissioni di CO2 previsti dalla regolamentazione vigente, fissandoli a -55% per le auto (rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto ...Per rispettare gli impegni sulle emissioni, l'Europa ha proposto il divieto di vendita di nuove auto a benzina e gasolio dopo il 2035. Dibattito su Fit for 55 ...