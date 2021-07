9 morti e più di 70 dispersi per ondata di maltempo in Germania (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di nove morti e più di settanta dispersi il pesante bilancio di un'ondata di maltempo che ha colpito la Germania, nelle regioni di Sassonia e Renania. Piogge torrenziali e inondazioni nella notte. ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di novee più di settantail pesante bilancio di un'diche ha colpito la, nelle regioni di Sassonia e Renania. Piogge torrenziali e inondazioni nella notte. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato nel 2021. Rapporto… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - enpaonlus : 700 cani in condizioni drammatiche in un allevamento marchigiano, 'negli ultimi giorni morti più di 30'… - Boloforever : @pozzdan @AlbanoNicola @AngeliLudovica @ladyonorato Mi scusi ma non la seguo, nel 2015 il COVID non c’era, qui si s… - RinoCana : RT @fratotolo2: #VarianteDelta in #UK: il tasso di letalità dei vaccinati con 2 dosi è 8,4 superiore a quello dei non vaccinati. Come ormai… -

Ultime Notizie dalla rete : morti più Germania, morti e dispersi per le piogge e le inondazioni: case spazzate via da un fiume Mappa e dispersi inper un'ondata di che ha colpito in particolare la Renania - Palatinato. Quattro persone sono morte e più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale, dove sei case sono state spazzate via da un fiume: lo ha reso noto oggi la polizia. 'Molte ...

9 morti e più di 70 dispersi per ondata di maltempo in Germania E' di nove morti e più di settanta dispersi il pesante bilancio di un'ondata di maltempo che ha colpito la Germania, nelle regioni di Sassonia e Renania. Piogge torrenziali e inondazioni nella notte. Sei case ...

Covid, Eurostat: record decessi nel 2020. Più alto dal 1961 askanews e dispersi inper un'ondata di che ha colpito in particolare la Renania - Palatinato. Quattro persone sono morte edi 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale, dove sei case sono state spazzate via da un fiume: lo ha reso noto oggi la polizia. 'Molte ...E' di novedi settanta dispersi il pesante bilancio di un'ondata di maltempo che ha colpito la Germania, nelle regioni di Sassonia e Renania. Piogge torrenziali e inondazioni nella notte. Sei case ...