Papa lascia il Policlinico Gemelli

ROMA - Il Papa è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a Casa Santa Marta verso mezzogiorno, fermandosi prima in preghiera a Santa Maria Maggiore per ringraziare per il "felice esito ...

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Papa ha utilizzato la sua consueta auto. Bergoglio era stato operato il 4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite. Domenica 11 l'Angelus dall'ospedale, oggi il ritorno a ... Papa Francesco dimesso dal "Gemelli", è tornato in Vaticano. Il Pontefice è sceso dall'auto e ha salutato le persone e la polizia che lo ha scortato ...