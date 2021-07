Hamilton e il razzismo sui calciatori inglesi: "Sfidiamo chi pubblica messaggi d'odio" (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Gazzetta riporta il commento del pilota su Instagram: "Il razzismo sui social nei confronti dei nostri calciatori è inaccettabile. Questa ignoranza va fermata. La tolleranza e il rispetto verso i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Gazzetta riporta il commento del pilota su Instagram: "Ilsui social nei confronti dei nostriè inaccettabile. Questa ignoranza va fermata. La tolleranza e il rispetto verso i ...

Advertising

napolista : Il pilota inglese sui social: «È inaccettabile, questa ignoranza va fermata. Sono orgoglioso di Saka, Sancho e Rash… - lau67to : nel 2019, gli studenti neri-caraibici avevano 2,5 di probabilità in più di essere espulsi permanentemente dalla scu… - lau67to : Lewis Hamilton, che nelle sue storie di IG condivide i numeri del razzismo in UK: su 500mila insegnanti, solo il 2%… - infoitsport : FOTO Razzismo dilagante contro Rashford, Sancho e Saka: scende in campo Hamilton - cn1926it : Razzismo dilagante contro #Rashford, #Sancho e #Saka: scende in campo Hamilton -