Fedez sbotta | “Perseguitato dal Codacons | ora basta”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Non ne posso più. Sonodal”.esplode dopo “l’ennesima raccomandata del”. L’associazione, non nuova ad azioni contro il rapper, stavolta prende di mira la raccolta fondi che l’artista ha contribuito ad organizzare a favore dei lavoratori dello spettacolo. “Riescono a paragonare la nostra raccolta fondi, con cui abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo, alla raccolta fondi di Malika”, la ragazza omosessuale cacciata di casa dai genitori. La giovane ha utilizzato una parte delle donazioni ricevute per acquistare una Mercedes. Il ...

Adnkronos

Il Codacons, spiega Fedez su Instagram, "chiede di procedere all'immediato sequestro". "Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi. E' incredibile che nessuno faccia niente per controllare ..."Questa trasmissione è una vergogna", La Russa sbotta contro L'Aria che tira Non so cosa sia ... E sui social Fedez attacca Renzi Nessuno ha chiesto voti a uno solo degli italiani impegnandosi nel 2018 ..."Non ne posso più. Sono perseguitato dal Codacons". Fedez esplode dopo "l'ennesima raccomandata del Codacons". L'associazione, non nuova ad azioni contro il rapper, stavolta prende di mira la raccolta ...