Abandoned per PS5 | nuovi dettagli sulla app di Blue Box

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Pochi giorni faBox Studios ha annunciato ufficialmente la data di uscita dell'app legata ad, il controverso gioco che in questo periodo è stato associato sia a Silent Hill che ad Hideo Kojima. Quest'app sarà disponibile per il pre-load dal "29 luglio con l'introduzione disponibile il 10 agosto seguita dal primo trailer sempre durante il mese di agosto", secondo quanto riferito dal team di sviluppo. Ora,Box torna su Twitter per annunciare una piccola modifica al nome dell'app svelando cosa possono aspettarsi i giocatori. Innanzitutto, l'applicazione non si chiamerà più Realtime Trailers ma Realtime Experience. ...

L'appPS5 disarà disponibile al preload il 29 luglio, e si attiverà il 10 agosto 2021. Il nuovo trailer del gioco sarà pubblicato entro la fine del mese.Certo che si tratta di un qualcosa di mai visto prima, soprattuttoun titolo indipendente. TagsApp Blue Box Game Studios PlayStation 5