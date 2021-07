A Roma spunta uno storico murale: è tutto per Giorgio Chiellini! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un murale ha fatto capolino tra le strade di Roma e non può che festeggiare la vittoria dell’Italia a Euro2020. L’opera è dedicata al capitano Giorgio Chiellini. La vittoria degli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 luglio 2021) Unha fatto capolino tra le strade die non può che festeggiare la vittoria dell’Italia a Euro2020. L’opera è dedicata al capitanoChiellini. La vittoria degli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

roma_paoletta : RT @francotaratufo2: Sempre più #RenziFaiSchifo !!! Spunta un nuova inchiesta su #Renzi. L’ex premier nei guai anche per i viaggi in Arabia… - CalciomercatoRP : Calciomercato Roma: Spunta Alex Telles come altro nome per sostituire Spinazzola - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ???? #Telles pronto al ritorno in Serie A: arriva la proposta di prestito ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? #Telles pronto al ritorno in Serie A: arriva la proposta di prestito ? - SOSFanta : ???? #Telles pronto al ritorno in Serie A: arriva la proposta di prestito ? -