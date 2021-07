Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI SULLA A1-NAPOLI SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 625 CIRCA, TUTTAVIA CI SONO ANCORA CODE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER FROSINONE IN DIREZIONE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO SI RALLENTA SOLO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ...