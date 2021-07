Speranza non voleva la festa in pullman degli Azzurri: Chiellini intervenuto a brutto muso (video) (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministro Speranza non voleva il pullman scoperto dal quale “gli eroi di Wembley ” hanno ricevuto il saluto festoso dei tifosi per le vie di Roma. C’è voluto il “muro” azzurro guidato da capitan Chiellini. Il retroscena è tutto di Dagospia. “Che scazzo tra Chiellini e Speranza”, titola il retroscena. Il ministro della Salute di Leu non lo cambi neanche quando c’è da festeggiare il trionfo Azzurro agli Europei. Ha fatto lo “gnorri” per tutta la giornata di lunedì mentre si preparava il cerimoniale per la visita della Nazionale di Mancini a Palazzo Chigi. “Ieri c’è mancato poco che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministrononilscoperto dal quale “gli eroi di Wembley ” hanno ricevuto il saluto festoso dei tifosi per le vie di Roma. C’è voluto il “muro” azzurro guidato da capitan. Il retroscena è tutto di Dagospia. “Che scazzo tra”, titola il retroscena. Il ministro della Salute di Leu non lo cambi neanche quando c’è da festeggiare il trionfo Azzurro agli Europei. Ha fatto lo “gnorri” per tutta la giornata di lunedì mentre si preparava il cerimoniale per la visita della Nazionale di Mancini a Palazzo Chigi. “Ieri c’è mancato poco che ...

