Riscontrati problemi LycaMobile con internet: il numero per assistenza (Di martedì 13 luglio 2021) Sono segnalati negli ultimi minuti dei problemi LycaMobile, evidenziati soprattutto da coloro che faticano a connettersi ad internet e che, per questa ragione vorrebbero recuperare il numero dell’assistenza. Dunque, dopo aver preso in esame nelle scorse settimane una sorta di anomalia sul cambio piano, come vi abbiamo riportato con un articolo dedicato, oggi 13 luglio è importante prendere atto di un’altra anomalia, che in alcune aree del Paese non consente di sfruttare la connessione dati sottoscritta con il proprio contratto. Dove si registrano i problemi LycaMobile e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Sono segnalati negli ultimi minuti dei, evidenziati soprattutto da coloro che faticano a connettersi ade che, per questa ragione vorrebbero recuperare ildell’. Dunque, dopo aver preso in esame nelle scorse settimane una sorta di anomalia sul cambio piano, come vi abbiamo riportato con un articolo dedicato, oggi 13 luglio è importante prendere atto di un’altra anomalia, che in alcune aree del Paese non consente di sfruttare la connessione dati sottoscritta con il proprio contratto. Dove si registrano ie ...

Advertising

Messinaservizi : Per problemi tecnici riscontrati questa mattina, l'isola ecologica di Gravitelli rimarrà chiusa nella giornata di… - xstewnson : @crudeliademon92 Non lo ha specificato ma pare siano stati riscontrati problemi di salute seri, pensavano fosse in… - r50 : @FabiowFlorio @NunziaCentanni @fattoquotidiano Mi sa che non vi capiamo. Le recenti dichiarazioni del Ministero par… -