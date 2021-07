Regole anti-Covid assurde, la Corea del Sud vieta Gangnam Style in palestra (Di martedì 13 luglio 2021) Seoul, 13 lug — Gangnam Style proibita nelle palestre della Corea del Sud per contrastare la diffusione del Covid-19. Avete capito bene: la hit planetaria, lanciata nel 2012 della star del pop sud-Coreano Psy, è stata bandita dai brani in scaletta nelle sale fitness dello Stato asiatico perché «colpevole» di avere un ritmo superiore ai 120 bpm (battiti al minuto): 132, per la precisione. Gangnam Style bandita dalle palestre Oltre la soglia dei 120, fanno sapere le autorità sudCoreane, il rischio per chi si allena è che possa respirare troppo velocemente, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Seoul, 13 lug —proibita nelle palestre delladel Sud per contrastare la diffusione del-19. Avete capito bene: la hit planetaria, lanciata nel 2012 della star del pop sud-no Psy, è stata bandita dai brani in scaletta nelle sale fitness dello Stato asiatico perché «colpevole» di avere un ritmo superiore ai 120 bpm (battiti al minuto): 132, per la precisione.bandita dalle palestre Oltre la soglia dei 120, fanno sapere le autorità sudne, il rischio per chi si allena è che possa respirare troppo velocemente, ...

