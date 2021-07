L'ultimo hotel Covid di Milano che non riesce a chiudere (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Perera, 36 anni, originario dello Sri Lanka, fuma sul balconcino. Ride, sembra allegro. “Qui si sta benissimo, sono in isolamento dal 6 luglio, data di rientro da un viaggio nel mio Paese. Ancora quattro giorni ed esco”. Siamo nell'ultimo Covid hotel di Milano, che sembra sempre lì lì per chiudere ma poi resta aperto: “Due settimane fa – raccontano all'AGI Luigi Regalia e Andrea Casiraghi della cooperativa Proges che gestisce la struttura nel quartiere Adriano, periferia est della città – avevamo sette ospiti, tutte persone negative provenienti da Paesi a rischio, ora siamo risaliti a 42, con anche alcuni positivi”. ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Perera, 36 anni, originario dello Sri Lanka, fuma sul balconcino. Ride, sembra allegro. “Qui si sta benissimo, sono in isolamento dal 6 luglio, data di rientro da un viaggio nel mio Paese. Ancora quattro giorni ed esco”. Siamo nell'di, che sembra sempre lì lì per chiudere ma poi resta aperto: “Due settimane fa – raccontano all'AGI Luigi Regalia e Andrea Casiraghi della cooperativa Proges che gestisce la struttura nel quartiere Adriano, periferia est della città – avevamo sette ospiti, tutte persone negative provenienti da Paesi a rischio, ora siamo risaliti a 42, con anche alcuni positivi”. ...

Advertising

Giustiziami : RT @Agenzia_Italia: L'ultimo hotel Covid di Milano che non riesce a chiudere - manudales : RT @Agenzia_Italia: L'ultimo hotel Covid di Milano che non riesce a chiudere - ilcirotano : L'ultimo hotel Covid di Milano che non riesce a chiudere - - _CarlottaMiller : RT @Agenzia_Italia: L'ultimo hotel Covid di Milano che non riesce a chiudere - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: L'ultimo hotel Covid di Milano che non riesce a chiudere -