Imparare l’arte di chiedere dai bambini (Di martedì 13 luglio 2021) Siamo abituate a contare sempre e solo su noi stesse. A caricarci di impegni e di responsabilità, a pensare che siamo forti e che da sole riusciamo a gestire tutto. La casa, la famiglia, gli impegni professionali e lavorativi. Persino in amore, troppo spesso, ci prendiamo l’onere di amare per due e di portare avanti la relazione. Perché siamo fatte così. Perché per qualche strana ragione abbiamo disimparato a chiedere. Aiuto, attenzioni, affetto e premura, abbiamo smesso persino di chiedere la felicità, prima che agli altri a noi stesse. E lo abbiamo fatto, forse, perché qualcuno ci definisce il sesso debole, e la voglia di riscatto di un pensiero così ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021) Siamo abituate a contare sempre e solo su noi stesse. A caricarci di impegni e di responsabilità, a pensare che siamo forti e che da sole riusciamo a gestire tutto. La casa, la famiglia, gli impegni professionali e lavorativi. Persino in amore, troppo spesso, ci prendiamo l’onere di amare per due e di portare avanti la relazione. Perché siamo fatte così. Perché per qualche strana ragione abbiamo disimparato a. Aiuto, attenzioni, affetto e premura, abbiamo smesso persino dila felicità, prima che agli altri a noi stesse. E lo abbiamo fatto, forse, perché qualcuno ci definisce il sesso debole, e la voglia di riscatto di un pensiero così ...

zazoomblog : Imparare l’arte di chiedere dai bambini - #Imparare #l’arte #chiedere #bambini - A_mara__ : @_jowa_ Devo imparare l'arte - stomeoalfredo1 : RT @Apple: Per chi studia per quell’esame difficile, sviluppa app o lavora a progetti di gruppo. Per chi scopre l’amore per la biologia o p… - COM_SESTRILEV : Fra musica, arte, sport e gite siamo entrati nella seconda settimana del centro estivo avviato dal mese di luglio p… - totorosayshi : allontanato, sto tizio ha avuto comunque il coraggio di riavvicinarsi per chiedermi se fossi impegnata. poche ore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Imparare l’arte Laboratorio di arte e immagine: un esempio di regolamento Orizzonte Scuola