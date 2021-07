Ddl Zan, Vendola attacca Renzi: «Balli coi lupi». E lui: «Senza di me non ci sarebbero le unioni gay» (Di martedì 13 luglio 2021) Non lo dice, ma lo pensa. Del resto, un ego smisurato come quello di Matteo Renzi impiega meno di un secondo a riflettersi nello specchio di Lorenzo il Magnifico. E, proprio come il suo illustre concittadino, sentirsi ago della bilancia della politica italiana. Da Rottamatore a facilitatore. Ironie a parte, a nessuno può sfuggire che l’ex-premier stia aggiornando la propria strategia nel tentativo di uscire dalla fase della sopravvivenza, per altro assai stentata come dimostrano i sondaggi. Il leader dem che da ex-popolare portò il Pd nella casa dei socialisti europei, ora guarda soprattutto al centro. A quell’interstizio tra confinanti di destra (Forza Italia) e sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Non lo dice, ma lo pensa. Del resto, un ego smisurato come quello di Matteoimpiega meno di un secondo a riflettersi nello specchio di Lorenzo il Magnifico. E, proprio come il suo illustre concittadino, sentirsi ago della bilancia della politica italiana. Da Rottamatore a facilitatore. Ironie a parte, a nessuno può sfuggire che l’ex-premier stia aggiornando la propria strategia nel tentativo di uscire dalla fase della sopravvivenza, per altro assai stentata come dimostrano i sondaggi. Il leader dem che da ex-popolare portò il Pd nella casa dei socialisti europei, ora guarda soprattutto al centro. A quell’interstizio tra confinanti di destra (Forza Italia) e sinistra ...

