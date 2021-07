Cecchinato-Coria in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Bastad 2021

Advertising

samuelfre06 : Marco Cecchinato v Federico Coria live stream | 2021 Bastad - vitasportivait : ?? #Tennis | #ATPBastad Vittoria per Marco #Cecchinato ???? nel primo turno del torneo di Bastad. L'azzurro ha super… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato Coria

CENTRE COURT dalle ore 11.00 -vsa seguire - Martinez vs (2) Garin a seguire - (Q) Rinderknech vs (4) Millman a seguire - (7) Vesely vs HanfmannFacundo Bagnis (ARG) - Roberto Carballes Baena (ESP) Marco(ITA) c. Federico(ARG) - (q) Francisco Cerundolo (ARG) DOPPIO Primo turno (1)Andrea Vavassori/Andres Molteni (ITA/ARG) c. ...Ancora in gioco nel torneo svedese, Cecchinato che sfiderà Coria e la terza testa di serie Fognini, che ha vinto qui nel 2018 e se la vedrà contro Carballes Baena.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Il numero più complesso da gestire per Musetti è i ...