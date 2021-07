Catherine Zeta-Jones: bellezza senza trucco over 50 (Di martedì 13 luglio 2021) Uno scatto in vestaglia attraverso lo specchio di un bagno dal décor in marmo in cui la star gallese appare senza trucco, ha fatto fioccare migliaia di likes sui social per la moglie di Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Dalla foto sembra che l’attrice abbia optato non solo per un look al naturale ma anche per un approccio «baciato dal tempo» per la sua chioma che appare, sotto le luci artificiali con qualche filo grigio. E questo ha fatto pensare che anche lei si sia unita alla schiera di star che di recente hanno abbracciato la filosofia #greyhairdontcare. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Uno scatto in vestaglia attraverso lo specchio di un bagno dal décor in marmo in cui la star gallese appare senza trucco, ha fatto fioccare migliaia di likes sui social per la moglie di Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Dalla foto sembra che l’attrice abbia optato non solo per un look al naturale ma anche per un approccio «baciato dal tempo» per la sua chioma che appare, sotto le luci artificiali con qualche filo grigio. E questo ha fatto pensare che anche lei si sia unita alla schiera di star che di recente hanno abbracciato la filosofia #greyhairdontcare.

Advertising

ModaCorriere : Catherine Zeta-Jones, selfie in bagno senza trucco e con i capelli bianchi in mostra e i fan approvano: «bellissima» - infoitcultura : Catherine Zeta Jones super sexy a Maiorca - Italia_Notizie : Catherine Zeta-Jones, selfie in bagno senza trucco e con i capelli bianchi in mostra e i fan approvano: «bellissima» - glooit : Catherine Zeta-Jones coi capelli bianchi: sempre bellissima, ma soprattutto in pace con la sua età leggi su Gloo… - PleineLigne : Catherine Zeta-Jones >>> Monica Bellucci -