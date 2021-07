Bernardeschi scatenato al suo matrimonio | canta con i tifosi

(Di martedì 13 luglio 2021) Marina di Carrara, il giocatore al suo stabilimento balneare per la festa nuziale si affaccia per salutare i supporter. E scattano i ...

Advertising

qn_lanazione : Il matrimonio di #Bernardeschi: il giocatore scatenato durante la festa nuziale, canta con i tifosi. Il video - MondoBN : LAPO scatenato: “Grazie a tutta la squadra, s -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi scatenato

Marina di Carrara, il giocatore al suo stabilimento balneare per la festa nuziale si affaccia per salutare i supporter. E scattano i ...Un evento trasmesso in diretta tv e che ha richiamato tantissime persone nel centro storico della città toscana, che ha visto unletteralmentesoprattutto al termine della ...E' stato un matrimonio decisamente spettacolare quello svoltosi oggi a Carrara tra il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi (foto Ansa), fresco di ...Il calciatore della Nazionale di Roberto Mancini si è sposato. 'Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Europa siamo noi!', il coro si è sentito anche a Ferrara.