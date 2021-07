A Lecco prende fuoco un autobus con 25 bambini a bordo: sono tutti salvi grazie all’autista (Di martedì 13 luglio 2021) Evitato il peggio per 25 bambini coinvolti in un incendio a bordo dell’autobus sul quale viaggiavano mentre stavano attraversando una galleria, lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. sono tutti stati messi in salvo prima che il mezzo prendesse totalmente fuoco. L’incidente, che è avvenuto all’altezza di Lierna, avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime se l’autista non si fosse accorto che qualcosa non andava. L’uomo è riuscito invece a fermarsi e a far scendere i ragazzini e a metterli al sicuro prima ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Evitato il peggio per 25coinvolti in un incendio adell’sul quale viaggiavano mentre stavano attraversando una galleria, lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collegaalla provincia di Sondrio.stati messi in salvo prima che il mezzosse totalmente. L’incidente, che è avvenuto all’altezza di Lierna, avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime se l’autista non si fosse accorto che qualcosa non andava. L’uomo è riuscito invece a fermarsi e a far scendere i ragazzini e a metterli al sicuro prima ...

