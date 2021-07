WTA Praga 2021 | Giulia Gatto-Monticone subito eliminata da Greet Minnen

(Di lunedì 12 luglio 2021) Si conclude molto velocemente l’esperienza dinel tabellone principale del torneo WTA 250 di. La giocatrice torinese è stata sconfitta in un match particolarmente altalenante dalla belga, che ha preso la testa di serie numero 9 e il posto in tabellone di Su-Wei Hsieh (rinunciataria dopo il doppio vinto a Wimbledon): 6-0 4-6 6-1 il finale in un’ora e 52 minuti. Il primo parziale, al di là dei tre servizi persi dall’italiana, un momento per provare a cambiare ce l’avrebbe: nel terzo game, però,non ...

Termina l'avventura di Giulia Gatto - Monticone al torneodi2021 . Sul cemento della Repubblica Ceca infatti, l'azzurra è stata superata in tre set dalla belga Greetie Minnen (0 - 6, 6 - 4, 1 - 6) . Avvio decisamente complicato per Gatto - ...Ore 10.00 TENNIS,- Gatto - Monticone vs Minnen - non ci sarà diretta tv Ore 11.00 TENNIS,Budapest - Sara Errani vs Irina Bara - diretta su Supertennis (212 di Sky e 63 dgt) Ore 11.00 TENNIS, ATB Bastaad ...Si conclude molto velocemente l'esperienza di Giulia Gatto-Monticone nel tabellone principale del torneo WTA 250 di Praga. La giocatrice torinese è stata sconfitta in un match particolarmente altalena ...Il Wta 250 di Praga 2021 intratterrà gli appassionati di tennis sul veloce outdoor, torneo di preparazione agli eventi sul cemento americano che culmineranno con gli Us Open. L'evento andrà in scena d ...