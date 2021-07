Se le pagelle «inglesi» del Corriere della Sera sembrano un casellario giudiziale

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’11 luglio 2021 è una data che gli italiani ricorderanno come il giorno in cui la propria Nazionale di calcio ha trionfato nella finale dei Campionati Europei. Tutto molto bello, se non fosse che il giorno dopo un momento così emozionante, sono “sbucate” ledelche lasciano un po’ perplessi e che fanno molto discutere. LEGGI ANCHE > La grafica di Poste Italiane identica a quella di Royal Mail, ma c’è un perché Gli italiani nelledelLa pratica di pubblicare leil giorno ...

Advertising

RB13548368 : RT @lucianocapone: Ma il Corriere della Sera ha affidato le pagelle inglesi a Piercamillo Davigo? - claudiomilani6 : RT @lucianocapone: Ma il Corriere della Sera ha affidato le pagelle inglesi a Piercamillo Davigo? - GLL_1995 : RT @lucianocapone: Ma il Corriere della Sera ha affidato le pagelle inglesi a Piercamillo Davigo? - max_blue : RT @lucianocapone: Ma il Corriere della Sera ha affidato le pagelle inglesi a Piercamillo Davigo? - giornalettismo : #ITSCOMINGTOROME è molto bello, ma quanto indignano le pagelle 'inglesi' del Corriere della Sera -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle inglesi

CALCIO Siamo un modello: mai più un Paese in difesa EURO 2020 Le: Chiesa (8,5) uno contro ...giornalisti che gli chiedono un giudizio sulla mancanza di fair play da parte dei giocatori...'Ieri sera i tifosihanno cantato per tutta la partita un inno imbecille, un inno volgare', ... Read More Ambiente 'al cibo non è soluzione' 12 Luglio 2021 "Leal cibo non sono ...Berardi: 7 Entra bene, come il rigore che calcia. Cristante: 7 Porta fisico e senso tattico in dosi giuste, mettendo in difficoltà gli inglesi tra le linee. Bernardeschi: 7Anche lui è perfetto dal ...Italia-Inghilterra, il conduttore furioso con un giornalista del Corriere della Sera. Ecco cosa scrive nella sua Instagram Stories.